Eyüpsultan\'da araçların tutulduğu yediemin deposu yandı! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede

Eyüpsultan'da araçların tutulduğu yediemin deposu yandı! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'daki yediemin icra deposunda, çok sayıda aracın bulunduğu alanda yangın çıktı. Gelen ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi; alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin icra deposunda yangın çıktı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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