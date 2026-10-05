Eyüpsultan\'da araçların tutulduğu yediemin deposu yandı! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede

İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin icra deposunda yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.