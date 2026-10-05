Elazığ'da metruk binanın 3. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da metruk binanın 3. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Elazığ\'da metruk binanın 3. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Elazığ Kültür Mahallesi Arka Sokak'taki 3 katlı metruk binanın 3. katında çıkan yangın, çevre sakinlerinin dumanları görmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Elazığ'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan metruk bir binanın 3. katında yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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