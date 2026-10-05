Adıyaman\'da iki grup kavga etti, çift bıçaklı şahsı polis biber gazıyla durdurdu

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada bir şahıs elindeki çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşuşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir şahsın elinde çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşması dikkatlerden kaçmadı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahıslara biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.