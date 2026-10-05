Adıyaman'da iki grup kavga etti, çift bıçaklı şahsı polis biber gazıyla durdurdu - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup kavga etti, çift bıçaklı şahsı polis biber gazıyla durdurdu

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Adıyaman\'da iki grup kavga etti, çift bıçaklı şahsı polis biber gazıyla durdurdu
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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çift bıçakla karşı tarafın üzerine koşan şahıs, polis ekiplerince biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada bir şahıs elindeki çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşuşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir şahsın elinde çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşması dikkatlerden kaçmadı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahıslara biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaGüncelKavgaPolisOlaySon Dakika

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