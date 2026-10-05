Avcılar\'da tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, saldırgan aranıyor

Avcılar'da tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, saldırgan aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Yeşilkent'te tekel bayisine gece saat 23.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İşletmede bulunan 1 kişi yaralanırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, saldırgan kaçtı ve polis yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken yaralanan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine içerisinde çalışanları olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. O sırada işletmede bulunan bir vatandaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken vurulan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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