Bursa Gemlik'te karı koca evinde ölü bulundu, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenildi - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te karı koca evinde ölü bulundu, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenildi

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Bursa Gemlik\'te karı koca evinde ölü bulundu, 60\'lı yaşlarda oldukları öğrenildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı kocadan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlardaki karı kocayı hareketsiz buldu; sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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