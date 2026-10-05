Keban\'da sahte polislerin telefonla para talebine karşı broşür dağıtıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para talep edenlere karşı emniyet güçleri, halkı uyarmak amacıyla ilçe genelinde bilgilendirme çalışması başlattı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde son dönemde artan telefon dolandırıcılığı vakaları üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kendilerini "Keban Emniyet Müdürlüğü'nden arıyoruz" şeklinde tanıtan şüphelilerin, vatandaşlara "Hesabınız risk altında" diyerek panik oluşturmaya çalıştığı ve arka planda telsiz sesleri dinleterek inandırıcılık kazanmaya çalıştığı belirlendi. Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü, hiçbir polis, savcı veya kamu görevlisinin vatandaşlardan telefonla para, altın ya da banka bilgisi istemeyeceğini vurguladı. İlçede dağıtılan afiş ve broşürlerle vatandaşlar dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıldı.