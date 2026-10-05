Edirne'de park halindeki otomobilin motoru tutuştu, yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Edirne'de park halindeki otomobilin motoru tutuştu, yangını itfaiye söndürdü

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Edirne\'de park halindeki otomobilin motoru tutuştu, yangını itfaiye söndürdü
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Edirne'de Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Caddesi'nde park halindeki 39 LU 895 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; yangın itfaiyece söndürüldü ve araçta hasar oluştu.

Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Caddesi'nde E.Z'ye ait 39 LU 895 plakalı otomobil park halindeyken motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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