Ankara'da bir kadın, otelin 6. katından otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da bir kadın, otelin 6. katından otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı

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Ankara\'da bir kadın, otelin 6. katından otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı
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Ankara Çankaya'da bir otelin 6. katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis soruşturma başlattı.

ANKARA'da bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düşen Nazlı Gül G., ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Sezenler sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde 3,5 aydır tek başına konakladığı belirtilen Nazlı Gül G., 6'ncı kattaki odasının penceresinden, caddede park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazlı Gül G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Düşme anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'GÜRÜLTÜ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIM'

Olayın tanıklarından Abdulkadir Otar, "O esnada otopark bölgesindeydim. Aniden büyük bir gürültü duyunca sesin geldiği yöne koştum. Otomobilin tavanında yatan genç bir kadın gördüm. Hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler hızlıca gelip müdahale etti ve hastaneye götürdü. Polisler de bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kadın ambulansa bindirilirken hayattaydı ve hareket ediyordu ancak durumu oldukça ağırdı" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaÇankayaGüncelAnkaraPolisKazaSon Dakika

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