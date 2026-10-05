Emniyet Genel Müdürü Fidan, Polis Radyosu'nun 74. yıl dönümünde canlı yayına katıldı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Fidan, Polis Radyosu'nun 74. yıl dönümünde canlı yayına katıldı

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Emniyet Genel Müdürü Fidan, Polis Radyosu\'nun 74. yıl dönümünde canlı yayına katıldı
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu'nun 74. kuruluş yıl dönümünde Ankara Stüdyosu'nu ziyaret edip canlı yayına katıldı. Fidan, 5 Ekim 1952'de yayına başlayan radyonun Emniyet Teşkilatı ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu'nun 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Stüdyosu'nu ziyaret ederek, canlı yayına katıldı.

Türkiye Polis Radyosu'nun 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette mikrofon başına geçen Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, radyo başında araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde kendilerini dinleyen vatandaşlara Türk Polis Teşkilatı adına sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti. Türkiye Polis Radyosu'nun 5 Ekim 1952 tarihinde yayın hayatına başladığını belirten Fidan, radyonun kurulduğu günden bu yana Emniyet Teşkilatı ile vatandaşlar arasında önemli bir iletişim köprüsü olduğunu ifade etti. Türkiye Polis Radyosu'nun 74 yıldır polis teşkilatının "güven veren nefesi ve sesi" olduğunu vurgulayan Fidan, müzik yayınlarının yanı sıra trafik güvenliği, asayiş, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele gibi toplumsal açıdan önem taşıyan konularda farkındalığın artırılmasına katkı sağlandığını kaydetti. Radyonun mikrofon başında, kurgu masasında ve yayın planlamasında görev yapan tüm çalışanlara teşekkür eden Fidan, Türkiye Polis Radyosu'nun vatandaşlarla Emniyet Teşkilatı arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde ve toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Türkiye Polis Radyosu'nun 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Fidan, radyonun yayın hayatındaki başarısının ve topluma yönelik çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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