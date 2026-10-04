2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Pansiyon önünde yaşanan bıçaklı olay Uzunköprü'de ölümle sonuçlandı. İki kişinin yaralandığı olayda Ramazan Karabıyık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PANSİYON ÖNÜNDE İKİ KİŞİ BIÇAKLANDI

Olay, gece saat 23.40 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir pansiyonun önünde meydana geldi. Yaşanan olayda Ramazan Karabıyık ile Bayram G. bıçakla yaralandı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KALBİNDEN VE ÇENE ALTINDAN BIÇAKLANDI

Kalp ve çene altından bıçaklanan Ramazan Karabıyık, Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabıyık hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Bayram G. ise tedavisinin devam etmesi için Edirne'ye sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN İZİ ÇAVUŞLU KÖYÜNDE BULUNDU

Bıçaklı olayın ardından şüpheli Murat G. bölgeden yaya olarak kaçtı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat G.'nin Çavuşlu köyünde olduğu belirlendi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin bulunduğu noktaya yönelik ortak çalışma yürüttü.

RESTORANDA YAKALANDI

Ekiplerin takibi sonucunda Murat G., saat 01.34 sıralarında Çavuşlu köyündeki bir restoranda yakalandı. Böylece olayın meydana geldiği saat ile şüphelinin yakalandığı saat arasında yaklaşık 2 saat geçti.