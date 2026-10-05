Konya Selçuklu\'da eşini sokakta vurup öldüren katil zanlısı koca tutuklandı

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet E. (55), boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., evden çıktıktan sonra sokakta karşılaştığı eşi ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş ederek eşini vurdu. Ağır yaralanan Vennaz E., tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı koca İzzet E. ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.