Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen AJET uçağında patlayıcı çıkmadı, hava trafiği açıldı - Son Dakika
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Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen AJET uçağında patlayıcı çıkmadı, hava trafiği açıldı

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Ankara\'dan Şanlıurfa\'ya gelen AJET uçağında patlayıcı çıkmadı, hava trafiği açıldı
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Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya gelen AJET yolcu uçağında 'uçakta patlayıcı var' notu üzerine polis arama başlattı; aramada patlayıcıya rastlanmadı. Vali Hasan Şıldak hava trafiğinin normale döndüğünü ve olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

PATLAYICIYA RASTLANILMADI, HAVA TRAFİĞİ AÇILDI

Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin 'uçakta patlayıcı var' notu bulması üzerine polisin uçaktaki arama çalışmaları tamamlandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını ifade ederek, hava trafiğinin normale döndüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve delil toplama aşamalarının sürdüğünü de belirten Şıldak, " Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden AJET yolcu uçağında yapılan ihbar üzerine emniyetimiz tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde araması çalışması sonuçlandı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bu tespit üzerine uçağı park alanına alıyoruz. ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza ve mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yürütülecek. Konu ile ilgili bütün delil toplama faaliyetleri devam ediyor. Herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor. Hava trafiğini de başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, –

Kaynak: DHA
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