Kayseri\'de bıçakla yaralanan kişi Erciyes Üniversitesi\'nde tedavi altına alındı

Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi Erciyes Üniversitesi'nde tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı; polis olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi'nde E.Ş. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.
Yaralı E.Ş, kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüten polis, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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