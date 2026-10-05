Ordu Altınordu\'da ikamette 343 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.S. (49) isimli şüpheli şahsın Altınordu ilçesinde bulunan ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 343 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.