Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı - Son Dakika
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Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

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Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeki aracında oturan 34 yaşındaki K.A.T., kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.A.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Park halindeki aracında oturan K.A.T.'nin uğradığı silahlı saldırı ölümle sonuçlandı. 34 yaşındaki K.A.T. hastanede hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

ARACINDA OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki K.A.T., Cami Sokak'ta park halinde bulunan aracının içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, K.A.T.'ye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıda ağır yaralanan K.A.T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 34 yaşındaki K.A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan K.A.T.'nin kurtarılması için müdahale başlatıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen K.A.T. hayatını kaybetti.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

K.A.T.'nin hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi gerekli işlemlerin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis ekipleri ise silahlı saldırının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuGaziantepŞahinbey3. SayfaOlaylarGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı - Son Dakika
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