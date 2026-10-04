Konya Selçuklu\'da eşini yaralayan zanlı, belirlenen adreste gözaltına alındı

Konya Selçuklu'da eşini yaralayan zanlı, belirlenen adreste gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine tabancayla ateş eden şüpheli, polisin belirlediği adreste gözaltına alındı. Ağır yaralanan eşi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta İ.E. (55), eşi V. E.'ye (50) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan V. E. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu belirledikleri adreste bulunan zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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