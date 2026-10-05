Muşlu polis Mustafa Şahin'in kampanyasıyla köy çocuklarına çanta ve kırtasiye ulaştı - Son Dakika
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Muşlu polis Mustafa Şahin'in kampanyasıyla köy çocuklarına çanta ve kırtasiye ulaştı

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Muşlu polis Mustafa Şahin\'in kampanyasıyla köy çocuklarına çanta ve kırtasiye ulaştı
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Muşlu polis memuru Mustafa Şahin'in 12 yıl önce başlattığı kampanyayla Muş'un ücra köylerindeki çocuklara çanta ve kırtasiye ulaştırıldı. Yardım çocuklar ve ailelerini memnun ederken Şahin, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Ankara'da görev yapan Muşlu Polis Memuru Mustafa Şahin'in 12 yıl önce başlattığı kampanyayla Muş'un ücra köylerinde yaşayan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Şahin'in öncülüğünde sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen çanta ve kırtasiye malzemeleri, Muş'un merkeze uzak köylerinde eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Yıllardır ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla çeşitli yardım çalışmaları gerçekleştiren Mustafa Şahin, bu kez de eğitim hayatına yeni başlayan ve kırsal bölgelerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri çocuklara dağıtıldı.

Yapılan yardımlarla çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanırken, çalışma çocuklar ve aileleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Şahin, hayırseverlerin desteğiyle büyüyerek daha fazla çocuğa ulaşmasını hedefliyor.

12 yıl önce başlayan çalışma, bugün farklı kesimlerden hayırseverlerin desteğiyle Muş'un köylerindeki çocuklara umut olmaya devam ediyor. Hediyesini alan çocuklardan Kadir Demir, polis memuru Mustafa Şahin'in kendilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri göndermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Demir, Mustafa Şahin ile tanışmayı çok istediklerini ifade etti.

Çocuklardan Fatma Bingöl ise köylerini ziyaret eden abla ve abilerinin kendilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttığını belirterek, bu yardımları gönderen Mustafa Şahin'e teşekkürlerini iletti. Bingöl, Mustafa Şahin'i köylerine davet ederek kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.

Kaynak: İHA
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