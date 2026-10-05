Hatay Dörtyol'da polis, nefes almakta güçlük çeken vatandaşa Heimlich manevrası yaptı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da polis, nefes almakta güçlük çeken vatandaşa Heimlich manevrası yaptı

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Hatay Dörtyol\'da polis, nefes almakta güçlük çeken vatandaşa Heimlich manevrası yaptı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boğazına yemek kaçan vatandaş, motosikletle yanına geldiği polis ekiplerinden yardım istedi. Polisin Heimlich manevrasıyla rahat nefes almaya başlayan vatandaşın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da polisin, boğazına yemek kaçan vatandaşa heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde görev yapan polis ekiplerinin yanına motosikletle gelen vatandaş, nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek yardım istedi. Durum üzerine şahsın yemek borusuna yemek kaçtığını fark eden polis, Heimlich manevrası uyguladı. Polisin müdahalesiyle şahıs rahat nefes almaya başladı. Şahsın polisten yardım istediği be heimclich manevrasının uygulandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiAcil Durum3. SayfaGüvenlikDörtyolSağlıkGüncelPolisHataySon Dakika

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