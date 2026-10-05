Gemlik'te Vural ve Asiye Kara cinayeti: Çiftin daha önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı - Son Dakika
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Gemlik'te Vural ve Asiye Kara cinayeti: Çiftin daha önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı

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Gemlik\'te Vural ve Asiye Kara cinayeti: Çiftin daha önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı
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Bursa Gemlik'te kendilerinden haber alınamayan 60 yaşındaki Vural ve Asiye Kara, Halitpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulundu. Polis incelemesinde çiftin kesici aletle ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak bir süre önce tartıştıkları komşu gözaltına alınırken, cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (60) ve eşi Asiye Kara (60) evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede çiftin kesici aletle ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİ

Olay, Gemlik'in Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, çifti evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

Kara çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

ŞÜPHELİ, TARTIŞTIKLARI KOMŞU ÇIKTI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara ailesinin yakınlarıyla da görüştü. Polis, cinayet şüphelisi olarak çiftin bir süre önce tartıştığı ve ismi açıklanmayan komşusunu gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Mutlaka idam cezası çıkartılmalı!! 0 0 Yanıtla
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