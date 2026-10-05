İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de düzenlenen anime, manga ve Japon kültürü etkinliği Konoha Fest'e, tekbir getirerek alana ilerlediği belirtilen bir grup tarafından taş, sopa ve biber gazıyla saldırı düzenlendi. Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayların ardından, çocuklar ve ailelerin de bulunduğu festival güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen Japon Kültür, Anime ve Sanat Festivali Konoha Fest'e bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Tekbir getirerek etkinlik alanına ilerlediği belirtilen grup, katılımcılara taş, sopa ve biber gazıyla saldırdı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER DE ALANDAYDI

Anime, manga, Japon kültürü ve cosplay tutkunlarını bir araya getiren festivalde saldırı sırasında çocuklar ve aileler de bulunuyordu. Katılımcıların fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtilirken, güvenlik görevlileri ve polis ekipleri gruba müdahale etti.

İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

FESTİVAL ÖNCESİNDE ÇAĞRI YAPILMIŞ

Etkinlik öncesinde "Ümraniye STK Platformu" imzasıyla yayımlanan bir afişte, festivalin durdurulması için ailelere basın açıklamasına katılma çağrısı yapıldığı belirtildi. Afişte etkinlik için "çocuklarımızın geleceği ve değerlerimiz için kötü örnek" ifadeleri kullanıldı.

POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

Saldırgan gruba müdahale eden polis ve güvenlik görevlileriyle grup arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında festival alanındaki bayraklar, stantlar ve çeşitli etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polisin müdahalesinin ardından grup festival alanından uzaklaştırıldı.

İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

KONOHA FEST İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından organizasyonun devam ettirilmemesine karar verildi. Katılımcıların güvenliği gerekçe gösterilerek Konoha Fest erken sonlandırıldı. Festival katılımcıları ve bazı topluluklar, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasını istedi.

Konoha Fest'in resmi programına göre etkinlik 3-4 Ekim'de Ümraniye'de gerçekleştiriliyordu. Programda cosplay yarışmasının yanı sıra manga çizimi, origami ve kaligrafi gibi atölyeler ile Japon kültürüne yönelik çeşitli etkinlikler bulunuyordu.

ÜmraniyeİstanbulFestivalJaponyaGüncelPolisJaponSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İsrail’i rezil kepaze ettiler İkinci maçta da aynısını yaptılar İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
ABD’den İsrail’e kritik takviye Barak’tan dikkat çeken savaş iddiası ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı Dosyasından neler çıktı neler Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Dele Alli’nin o sözleri herkesi üzdü
Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:39
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu’ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
07:28
Rusya’da veba paniği 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 10:02:40. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei