Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi

Bulgaristan genelinde çok sayıda kamu kurumu, adliye, okul ve anaokuluna yönelik bomba ihbarları yapıldı. Başkent Sofya'nın yanı sıra ülkenin farklı kentlerine ulaşan tehdit mesajlarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bazı binalarda tahliyeler gerçekleştirilirken güvenlik kontrolleri başlatıldı.

İHBARLAR PEŞ PEŞE GELDİ

5 Ekim sabahı Sofya'daki anaokulları, eğitim kurumları ve çeşitli kamu binalarına bomba ihbarları ulaştı. Bulgaristan polisi, ihbarların ardından belirlenen güvenlik prosedürlerinin uygulandığını açıkladı. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli cisme rastlanmadığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA KENTE YAYILDI

Bomba tehditleri yalnızca başkent Sofya ile sınırlı kalmadı. Razgrad, Kazanlık, Filibe, Varna, Burgaz ve Köstendil'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde kamu kurumları ve eğitim kuruluşlarına yönelik ihbarlar yapıldı. Bazı kurumlarda çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

ADLİYE VE KAMU BİNALARI DA HEDEFTE

Filibe'de Bölge Savcılığı ile Bölge İdaresi binalarına patlayıcı yerleştirildiğine ilişkin tehdit mesajları gönderildi. Mesajların elektronik ortamda ulaştırıldığı, ihbarların ardından polis ekiplerinin binalara sevk edildiği ve güvenlik prosedürlerinin devreye sokulduğu açıklandı.

13 AYRI BOMBA İHBARI

Hasköy bölgesinde ise öğle saatlerine kadar 13 ayrı bomba tehdidi kayıtlara geçti. Hasköy Adliye Sarayı'nın yanı sıra Hasköy ve Dimitrovgrad'daki çok sayıda okul ile bazı anaokullarının tehdit mesajlarının hedefi olduğu bildirildi. Binalara dışarıdan girişler sınırlandırılırken polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

POLİS EKİPLERİ BİNALARI TEK TEK KONTROL EDİYOR

Köstendil bölgesinde de sekiz bomba ihbarı incelendi. Yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı ve kurumlarda çalışmalar yeniden başladı. Ülke genelindeki diğer ihbarlarla ilgili kontroller ise sürüyor.