Bursa İnegöl\'de devrilen minibüsün sürücüsü kaçtı, polis yakalamak için çalışıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp elektrik panosuna çarparak devrilen minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tellal İsmail Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 16 BYB 125 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.