Priştine\'de UÇK protestosu çatışmaya döndü, milletvekilleri mecliste mahsur kaldı

Kosova meclisi önünde Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderleri hakkında Lahey'de verilen kararlara tepki gösteren ve Kosova Özel Mahkemesi'ne ilişkin yasa değişikliğinin bir an önce kabul edilmesini isteyen protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Kosova'da sokaklar karıştı. Başkent Priştine'deki meclis önünde toplanan göstericiler, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderleri hakkında Lahey'de verilen kararlara tepki göstererek, meclisin Kosova Özel Mahkemesi'ne ilişkin yasa değişikliğini bir an önce kabul etmesi çağrısında bulundu.

Kosova meclisi, Özel Mahkemeler ve Özel Savcılık Yasası'nda değişiklik öngören tasarıyı bugün ilk okumada 91 oyla kabul etti. Oylamada ret veya çekimser oy çıkmadı. Ancak yasa henüz kesinleşmedi ve ikinci okuma ile nihai oylamanın yapılması gerekiyor.

BARİYERLERİ AŞIP CİSİM FIRLATTILAR

Protestocular ise ikinci okumanın da bugün gerçekleştirilmesini talep etti. Protesto sırasında bazı kişilerin meclis çevresindeki bariyerleri aşmaya çalışarak, binalara çeşitli cisimler fırlattı. Meclisin olağanüstü oturumu ise yasa ikinci okumaya geçirilmeden sona erdi. PDK ve AAK milletvekilleri meclis salonunda kalmaya devam ederken, dışarıdaki protestocular da milletvekillerinin binadan çıkmasına izin vermedi.

KRİZİN ARKASINDA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VAR

Gerilimin diğer cephesinde ise Başbakan Albin Kurti ile PDK Genel Başkanı Bedri Hamza arasındaki siyasi anlaşmazlık bulunuyor. PDK, yasanın ikinci okumada bugün kabul edilmesini isterken, Kurti ve Meclis Başkanı Albulena Haxhiu tarafı ise cumhurbaşkanı seçimi konusunda önce bir uzlaşmaya varılması gerektiğini savunuyor. Kosova'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için tanınan süre 6 Ekim'de sona eriyor. Bu nedenle Özel Mahkeme Yasası ile cumhurbaşkanı seçimi konuları aynı siyasi krizin içerisinde ilerliyor.