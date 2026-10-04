Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde iş yerinin önünde tanıdığıyla oturan 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetti. Karnından vurulan Hüseyin Altunbulduk'un hayati tehlikesi bulunuyor. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı.

Adana'da iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu Zahir Cız (66) hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin Altunbulduk (39) ağır yaralandı.

Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN VURULDU

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahtan çıkan kurşunlar, Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Cız ile Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamadı. Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

CİNAYET BÜRO ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu
Kaynak: DHA
Reşatbey Mahallesi3. SayfaGüvenlikCinayetSaldırıSeyhanGüncelPolisAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Böyle bulunmuşlardı Kağıthane’de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bizimkiler’in Bilge’siydi Bensu Orhunöz’ün yıllar içindeki değişimi Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
Yargıda rüşvet skandalı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:55
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:25
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
12:15
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 16:58:36. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei