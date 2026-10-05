Ankara\'da iş yeri ve iki araca silahlı saldırıya karışan 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı

Ankara'da bir iş yerine ve önünde bulunan iki araca yönelik silahlı saldırı, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Ekim'de bir iş yeri sabah saatlerinde açıldığı sırada iş yerinin camında ve önünde bulunan iki araçta kurşun izleri olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kovan bulundu. Olayın aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Ekipler, olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini saatler boyunca tek tek inceledi. Şüpheli araçların hareketleri ve kullandıkları güzergahlar geriye dönük olarak takip edildi. Yürütülen titiz çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ile olayda kullanılan araç ve silahla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saldırıyı gerçekleştirdiği, olay sırasında aracı kullandığı, olayda kullanılan araçla bağlantılı olduğu, şüphelileri olay sonrasında sakladığı ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin kamera görüntüleri, araç hareketleri ve saha çalışmalarını birlikte değerlendirerek yürüttüğü çalışma sonucunda iş yerine yönelik silahlı saldırının bağlantıları ortaya çıkarıldı.