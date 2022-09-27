Son Dakika Avcı Haberleri

14:14 Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi... 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde de başrol oynayan Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...

09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi Uraz Kaygılaroğlu magazin gündemine girmeyi başardı. Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği eteği giyinerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

07:45 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu Son olarak yer aldığı Üç Kuruş dizisinin final yapmasının ardından dijitale ağırlık veren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Star TV'de yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayacak.

15:22 Kansere Yakalanan Billur Kalkavan'dan Flaş Açıklama Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son durumunu açıkladı. Kalkavan, "Sonuçlar mükemmel. Artık hastanede kalmama gerek yok. Enerjim çok iyi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi. İşte detaylar...

18:13 Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. İşte Kalkavan'ın son durumu...

16:52 Acı Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu 'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Kalkavan, acı haberi duyurdu. İşte detaylar...

12:52 Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu 'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Kötü haberi oyuncu Hamdi Alkan duyurdu. İşte detaylar...

11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen yıl Amerikalıların Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisindeki benzer şekilde dolandırıldığını ve 1 milyar dolardan fazla para kaptırdıklarını duyurdu.

17:49 Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.

10:08 Erkan Avcı ve bir sürpriz isim daha Şampiyon'da! Başrolünü Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği ve güçlü kadrosuyla adından oldukça söz ettirecek olan Şampiyon'un oyuncu kadrosunda önceki performanslarıyla büyük ilgi toplayan Erkan Avcı da var.

10:51 Bodrum Masalı Ekibi Ile Yazı Karşıladılar Bodrum Masalı ekibi ile yazı karşıladılarMUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Rixos Premium Bodrum Otel'de "Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi.

10:27 Dha Yurt Bülteni-2 1)DOMATES FİYATLARINI KARA KIŞ YÜKSELTTİ MANİSA'daki domates üreticileri, zam şampiyonu domatesin fiyatlarındaki yükselişi sert geçen kışa bağladı.

12:48 Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Film Yapımcılarıyla Bir Araya Geldi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona girerken, günümüzde bu sayının 139'a çıktığını belirterek, "Yerli film izlemede yüzde 60'ı geçen bir oranla Avrupa'da birinci sıradayız." ifadelerini kullandı.

13:54 Koray Avcı, Malatya'da Sevenleriyle Buluştu Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, Malatya'da sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.

18:55 Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, Kahramanmaraş'ta "Tarihler resmi tarih olduğu için siyasiler, kahramanlar, devlet adamları, askerler üzerinden yazılır ama şehre ruhunu ve kimliğini veren, edebi şahsiyetlerdir.

04:30 Hayalet Avcıları - Büyük Tehlike Kitabı Hayalet Avcıları - Büyük Tehlike Kitabı kitabının yazarları, yayınevi, baskı tarihi ve diğer tüm bilgileri. Hayalet Avcıları - Büyük Tehlike Kitabı kitabının kısa özeti.

11:30 20 Dakika'ya Sürpriz Transfer Star TV ekranlarında yayınlanan 20 Dakika'nın kadrosuna güzel oyuncu Sedef Avcı da katıldı.

06:03 'İffet'in Pavyon Şarkıcısı Efsane oyuncu Suzan Avcı ile senarist Erdoğan Tünaş'ın kızı Binnaz Avcı, 'İffet' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

01:00 Şimdi İş Zamanı Yazı tatil yaparak geçiren güzel oyuncu Sedef Avcı, önceki gün City's'de alışveriş yaparken görüntülendi.

23:55 Dedikodudan Böyle Kurtuldu Güzel Oyuncu Özlem Yılmaz, Sırf Dedikodu Çıkar Diye Meslektaşlarıyla Mesai Dışında Görüşmüyor!

09:27 Miracle Beach Club 1 Yaşında Ege Bölgesi'nin En Büyük Eğlence Merkezlerinden Biri Olan Kuşadası'ndaki Miracle Beach Club, Birinci Kuruluş Yılını Görkemli Etkinliklerle Kutladı.

12:51 Kıvanç'la Birbirimizi Dengeliyoruz 'Menekşe ile Halil' Dizisinin Yıldızı Sedef Avcı, 'Yaprak Dökümü'nün Cem'ini Canlandıran Eşi Kıvanç Kasabalı ile Aralarında Büyük Bir Güven Olduğunu Söylüyor: En Önemlisi Güven. Yoksa Sevgi, Aşk Herkeste Var..

02:20 Gözümde Yaş Kalmadı!.. Kanal D'deki Menekşe ve Halil Dizisiyle İzleyenlerin Beğenisini Kazanan Genç Oyuncu Sedef Avcı, Dizide Finale Doğru Yaklaştıklarını Söyledi.