Son Dakika Avcı Haberleri

- 27.09.2022 27 Eyl 14:14 Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde de başrol oynayan Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...
- 30.08.2022 30 Ağu 09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
Uraz Kaygılaroğlu magazin gündemine girmeyi başardı. Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği eteği giyinerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
- 28.07.2022 28 Tem 07:45 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son olarak yer aldığı Üç Kuruş dizisinin final yapmasının ardından dijitale ağırlık veren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Star TV'de yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayacak.
- 23.06.2022 23 Haz 15:22 Kansere Yakalanan Billur Kalkavan'dan Flaş Açıklama
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son durumunu açıkladı. Kalkavan, "Sonuçlar mükemmel. Artık hastanede kalmama gerek yok. Enerjim çok iyi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi. İşte detaylar...
- 08.06.2022 08 Haz 18:13 Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. İşte Kalkavan'ın son durumu...
- 27.05.2022 27 May 16:52 Acı Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu
'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Kalkavan, acı haberi duyurdu. İşte detaylar...
- 23.05.2022 23 May 12:52 Ünlü Oyuncudan Üzücü Haber! Böyle Duyurdu
'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Kötü haberi oyuncu Hamdi Alkan duyurdu. İşte detaylar...
- 16.02.2022 16 Şub 11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen yıl Amerikalıların Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisindeki benzer şekilde dolandırıldığını ve 1 milyar dolardan fazla para kaptırdıklarını duyurdu.
- 29.08.2020 29 Ağu 17:49 Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.
- 07.09.2019 07 Eyl 10:08 Erkan Avcı ve bir sürpriz isim daha Şampiyon'da!
Başrolünü Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği ve güçlü kadrosuyla adından oldukça söz ettirecek olan Şampiyon'un oyuncu kadrosunda önceki performanslarıyla büyük ilgi toplayan Erkan Avcı da var.
- 07.05.2017 07 May 11:04 Bodrum Masalı' Ekibi ile Yaza Merhaba
TURİZM ceneti Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Rixos Premium Bodrum Otel'de 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi.
- 07.05.2017 07 May 10:51 Bodrum Masalı Ekibi Ile Yazı Karşıladılar
Bodrum Masalı ekibi ile yazı karşıladılarMUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Rixos Premium Bodrum Otel'de "Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi.
- 07.05.2017 07 May 10:27 Dha Yurt Bülteni-2
1)DOMATES FİYATLARINI KARA KIŞ YÜKSELTTİ MANİSA'daki domates üreticileri, zam şampiyonu domatesin fiyatlarındaki yükselişi sert geçen kışa bağladı.
- 24.12.2016 24 Ara 12:48 Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Film Yapımcılarıyla Bir Araya Geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 15 yıl önce yılda sadece 9 yerli film vizyona girerken, günümüzde bu sayının 139'a çıktığını belirterek, "Yerli film izlemede yüzde 60'ı geçen bir oranla Avrupa'da birinci sıradayız." ifadelerini kullandı.
- 20.01.2016 20 Oca 13:54 Koray Avcı, Malatya'da Sevenleriyle Buluştu
Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, Malatya'da sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.
- 12.02.2014 12 Şub 18:55 Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, Kahramanmaraş'ta
"Tarihler resmi tarih olduğu için siyasiler, kahramanlar, devlet adamları, askerler üzerinden yazılır ama şehre ruhunu ve kimliğini veren, edebi şahsiyetlerdir.
- 11.04.2013 11 Nis 04:30 Hayalet Avcıları - Büyük Tehlike Kitabı
Hayalet Avcıları - Büyük Tehlike Kitabı kitabının yazarları, yayınevi, baskı tarihi ve diğer tüm bilgileri. Hayalet Avcıları - Büyük Tehlike Kitabı kitabının kısa özeti.
- 12.03.2013 12 Mar 11:30 20 Dakika'ya Sürpriz Transfer
Star TV ekranlarında yayınlanan 20 Dakika'nın kadrosuna güzel oyuncu Sedef Avcı da katıldı.
- 01.09.2012 01 Eyl 06:03 'İffet'in Pavyon Şarkıcısı
Efsane oyuncu Suzan Avcı ile senarist Erdoğan Tünaş'ın kızı Binnaz Avcı, 'İffet' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
- 29.08.2011 29 Ağu 01:00 Şimdi İş Zamanı
Yazı tatil yaparak geçiren güzel oyuncu Sedef Avcı, önceki gün City's'de alışveriş yaparken görüntülendi.
- 14.08.2008 14 Ağu 23:55 Dedikodudan Böyle Kurtuldu
Güzel Oyuncu Özlem Yılmaz, Sırf Dedikodu Çıkar Diye Meslektaşlarıyla Mesai Dışında Görüşmüyor!
- 22.06.2008 22 Haz 09:27 Miracle Beach Club 1 Yaşında
Ege Bölgesi'nin En Büyük Eğlence Merkezlerinden Biri Olan Kuşadası'ndaki Miracle Beach Club, Birinci Kuruluş Yılını Görkemli Etkinliklerle Kutladı.
- 19.06.2008 19 Haz 12:51 Kıvanç'la Birbirimizi Dengeliyoruz
'Menekşe ile Halil' Dizisinin Yıldızı Sedef Avcı, 'Yaprak Dökümü'nün Cem'ini Canlandıran Eşi Kıvanç Kasabalı ile Aralarında Büyük Bir Güven Olduğunu Söylüyor: En Önemlisi Güven. Yoksa Sevgi, Aşk Herkeste Var..
- 16.04.2008 16 Nis 02:20 Gözümde Yaş Kalmadı!..
Kanal D'deki Menekşe ve Halil Dizisiyle İzleyenlerin Beğenisini Kazanan Genç Oyuncu Sedef Avcı, Dizide Finale Doğru Yaklaştıklarını Söyledi.
- 22.10.2006 22 Eki 07:00 Aslında Planlanmıyordu
'Asmalı Konak', 'Kurtlar Vadisi', 'Deli Yürek' Dizilerinden Sonra Ekranlara Veda Eden 'Aliye' Dizisi de Sinema İçin Çekiliyor