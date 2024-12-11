Eski Patron Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Patron Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Eski Patron Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Düzce'de eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Engin Cebeci, son yolculuğuna uğurlandı.

11.12.2024 13:51
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Düzce'de eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Engin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde bulunan bir işletmede çalışan N.Ç., sözleşmesinin sona ermesinin ardından işten çıkarıldı. İşten çıkarılma konularını görüşmek için patronu Engin Cebeci'nin yanına giden N.Ç. işe tekrar geri girmek istediğini belirtse de bu isteği kabul görmedi. Sözlü tartışmanın yaşanmasının ardından N.Ç. yanında getirdiği bıçak ile eski patronu Engin Cebeci'yi 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Engin Cebeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Engin Cebeci, memleketi Cumayeri'nde kılınan öğlen namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze programına işletmede ki çalışanlarının yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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