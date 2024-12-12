Adana'da Sokak Ortasında Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Sokak Ortasında Cinayet: 4 Gözaltı

Adana\'da Sokak Ortasında Cinayet: 4 Gözaltı

Adana'da, 18 yaşındaki Mehmet Göküş, sokak ortasında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Cinayet, intikam iddialarına dayanıyor.

12.12.2024 12:55  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da Mehmet Göküş'ün (18) sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Cansu S.'nin (27) sosyal medyadan ulaşıp, tanışma bahanesiyle Göküş'ü olay yerine çağırdığı, erkek arkadaşı Musa D. (31) ile amcası Serhat D.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, arkadaşları Bilal T.'nin (33) ise onlara yardım ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 7 Aralık saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Göküş, hayatını kaybetti. Göküş'ün cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya 1'i kadın, 4 kişinin karıştığını belirledi.

'ÖLDÜRECEKLERİNİ BİLMİYORDUM'

Ekipler, Gökuş'un olay günü Mersin'in Tarsus ilçesinden kente gelerek Cansu S. ile buluştuğunu tespit etti. Cansu S.'yi, aynı ilçedeki evinde gözaltına alan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Cansu S. ifadesinde, "Erkek arkadaşım Musa D. ile Mehmet Göküş arasında husumet vardı. Erkek arkadaşımın yönlendirmesiyle sosyal medyadan Gökuş ile iletişime geçip tanıştım. Daha sonra buluşma bahanesiyle onu Adana'ya çağırdım. Göküş ile buluştuktan sonra erkek arkadaşıma cep telefonuyla bilgi verdim. Kısa süre sonra erkek arkadaşım, amcası ve arkadaşıyla olay yerine geldi ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiler. Onu öldüreceklerini bilmiyordum. Sadece konuşmak istediklerini düşünüyordum" dedi.

KAÇARKEN PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLER

Cansu S.'nin ifadesinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şüphelilerin olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin, kaçtıkları aracın 33 olan plaka il kodunu bantla 38 olarak değiştirdiği tespit edildi. Aracın sahibinin Bilal T. olduğunu belirleyen polis, Tarsus'taki evine baskın yaptı. Polisleri gören Bilal T. kaçarak yakınlardaki portakal bahçesinde saklandı. Ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracıyla bölgede tarama yaptı. Bahçede saklandığı yer tespit edilen Bilal T. yakalandı.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Musa D. ve amcası Serhat D.'yi de Tarsus'ta saklandıkları eve yapılan baskınla yakaladı.

CİNAYETTE İNTİKAM İDDİASI

Musa D.'nin dayısı Abdurrahim Denizedalan ve kuzeni Metin Denizedalan'ın yaklaşık 4 ay önce Tarsus'ta çıkan silahlı kavgada öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla Mehmet Göküş'e husumet beslediği öne sürüldü.

Haber: Yaşarcan SERİNTÜRK-Kamera: ADANA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sokak Ortasında Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı
13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sokak Ortasında Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.