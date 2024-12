Antalya\'da Borç Kavgası Nedeniyle Cinayet

Güncel

ANTALYA'da borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), 'borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı' gerekçesiyle tabancayla vurup öldüren Kadir Can İbicek (19), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Kız arkadaşım bağırınca onu silahla vurduğunu düşünerek ateş ettim" dedi.

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Aldemir, olaydan bir hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (31) evinde bir gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarındaysa Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş edip öldürdü. İki sevgili aynı taksiyle kaçtı. Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı. İkilinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra, taksi şoförü M.T de gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadir Can İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BORCUNU UYUŞTURUCU TİCARETİYLE ÖDE' İDDİASI

Tutuklu sanık Kadir Can İbicek ile cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen tutuksuz sanıklar M.T. ve Hatice Ç., hakim karşısına çıktı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen İbicek, sevgilisi Hatice Ç. ile Aldemir'in evinde misafir olduklarını, maktulden 4 bin lira borç aldığını ifade etti. Öldürdüğü arkadaşının uyuşturucu madde satışı yaptığını ileri süren İbicek, borcunu kendisi gibi uyuşturucu madde satışı yaparak ödemesini önerdiğini söyledi. Bu teklifi kabul etmediğini öne süren İbicek, arkadaşının evinden sevgilisiyle birlikte ayrıldığını aktardı.

'BORCUNUZU ÖDEYİN CÜZDANI ALIN'

Hatice Ç.'nin cüzdanının olmadığını fark ettiğini ve maktulün 'Borcunuzu ödeyin cüzdanı alın' dediğini ifade ettiğini söyleyen İbicek, "Taksi tutarak maktulün evine gittik. Kız arkadaşım 'Aramızda sorun çıkmasın, ben gidip cüzdanı alayım' dedi. Ben de o esnada taksideydim. Kapıya inen maktulde silah vardı. Kız arkadaşım bağırınca onu silahla vurduğunu düşünerek taksiden inerek yanlarına gittim. Sanığa ateş ettikten sonra taksiyle olay yerinden ayrıldık" dedi. İbicek, kullandığı silahı olaydan bir hafta önce satın aldığını da kaydetti.

'SİLAH ÇIKARTARAK BANA TOKAT ATTI'

Tutuksuz sanık Hatice Ç. ise erkek arkadaşı Kadir Can İbicek ile uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi. Olaydan önce kalacak yerleri olmadığını belirten Hatice Ç., "Alper Aldemir, Kadir Can İbicek'e borcunu uyuşturucu satarak kapatmasını teklif etti. O da kabul etmeyince evden ayrıldık. Birkaç gün içinde çantamda cüzdanımın olmadığını fark ettim. Kadir'le maktulü aradık. Parayı ödersek cüzdanı verebileceğini söyledi. Alper'in evine gitmeden önce uyuşturucu kullandık. Daha sonra taksi çağırarak olay yerine gittik. Ben önden giderek maktulle konuşmaya çalıştım. Silah çıkartarak bana tokat attı. Ben de 'Vuracaksan vur' diye bağırdım. Bu sırada erkek arkadaşım geldi ve ateş etti. Keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi.

Tutuksuz sanık M.T. kavga sırasında takside olduğunu, kimin ateş açtığını görmediğini söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.