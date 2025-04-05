'Kardelenler' dizisi için yolun sonu göründü. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan yapım, reyting savaşının soğuk rüzgârına fazla direnemedi. 19 Nisan'da ekrana gelecek 10. bölümüyle serüvenini noktalıyor. İstediği başarıyı elde edemeyen yapım, beklenenden erken veda ederek televizyon, dünyasının yarım kalan hikâyeleri arasına adını yazdırmış oldu.
ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabasını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Dizi, aile bağları, aşk, umut ve hayat mücadelesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunmayı hedefliyor.
Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir:
Ayda Aksel: Hicran Korkmaz
Barış Falay: Koray Gündoğan
Serhat Kılıç: Raci Korkmaz
Ahu Yağtu: Menekşe Gündoğan
Edip Tepeli: Kahraman Korkmaz
Hakan Salınmış: Arif Korkmaz
Uğur Uzunel: Çınar Korkmaz
Nur Yazar: Gülcan Korkmaz
Ece Yaşar: Fatoş Korkmaz
Haktan Zavlak: Yankı
Zeynep Atılgan: Aysel Korkmaz
Mehmet Fatih Obuz: Ferit
Son Dakika › 3.Sayfa › ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı - Son Dakika
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