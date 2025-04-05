14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

Edirne'de merkez ilçeye bağlı Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde akşam saatlerinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gülden Coni'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.