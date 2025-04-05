14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu - Son Dakika
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14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

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Edirne'de korkunç bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu bir lisenin bahçesinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

05.04.2025 23:14  Güncelleme: 23:49
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Edirne'de merkez ilçeye bağlı Çavuşbey Mahallesi'nde yer alan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde akşam saatlerinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gülden Coni'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, 3-sayfa, Edirne, Güncel, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ra71mo19:
    insan öldürenin cezası idam idam idam olmalı 20 0 Yanıtla
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