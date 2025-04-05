''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı - Son Dakika
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''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı

\'\'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!\'\' diyen Aydilge\'nin test sonuçları açıklandı

Şarkıcı Aydilge, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Aydilge, şimdi ise test sonuçlarının temiz çıktığını duyurarak sevincini takipçileriyle paylaştı.

05.04.2025 09:32
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Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan şarkıcı Aydilge, sağlık sorunlarıyla bir süredir gündemde. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle ameliyat olan Aydilge, geçtiğimiz hafta uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydilge, "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim" ifadelerini kullanmıştı. Hayranlarının desteğinden büyük moral bulduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle dile getirmişti, "Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Uzun süredir şiddetli ağrılarla mücadele eden Aydilge, test sonuçlarını beklediğini belirmişti. Sürekli hastanede olduğunu belirten Aydilge, test sonuçlarıyla ilgili hayranlarını sevindiren haberi paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Aydilge, "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" paylaşımında bulundu.

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Son Dakika 3.Sayfa ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mossi :
    tanımıorum kendilerini..hangi sokağın ünlüsü bilmiorum 9 11 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    benim sonuçlarda temiz çıktı sondakika haberini bekliyorum 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı - Son Dakika
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