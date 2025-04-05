Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu - Son Dakika
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Politika

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı\'na aday oldu

22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve eski sinema oyuncusu Berhan Şimşek, CHP'de yarın gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

05.04.2025 18:03
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CHP'de yarın gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultay'da mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı.

BERHAN ŞİMŞEK GENEL BAŞKAN ADAYI OLDU

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ardından bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenlik de yapan 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday oldu.

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek amacıyla 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı alındığını açıklamış ve delegeleri sandığa çağırmıştı.CHP Genel Başkanlığı için kurultayda; Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in yarışması bekleniyor. Aday olacağı öne sürülen CHP 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Bayburt'ta, orta ve lise öğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Şimşek, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.

1978 yılında sinema kariyerine başlayan Şimşek; "Hoşçakal Yarın", "Uzlaşma", "İpekçe", "Işıklar Sönmesin" gibi filmlerde oynadı. Berhan Şimşek, bir dönem dizi yönetmenliği de yaptı.

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

CHP'nin 1999 yılında düzenlenen 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) giren Berhan Şimşek, 9 dönem PM üyeliği ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yaptı.

CHP'den 22. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Meclis'te geçirdiği bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye- Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Son olarak Şimşek, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.

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Son Dakika Politika Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • tahsin keçilioğlu:
    tamam sen genel başkan olursan tiyatro tamam olur. oynayın oynayabileceğiniz kadar. kimlere kaldık yarabbi gerçi en azından bunun diploması var 14 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALLAH AKIL FİKİR VERSIN 11 5 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Dumenden aday :) 10 5 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Resmen kendilerini kendileri deşifre edip seçime gidiyor.Cikmaza girdiklerinin farkındalar.Ortada bişey yok ama 2 ayda 1 seçim var.Yolsuzluklarini kendileri ihbar edip iktidara suç atmaları gibi enteresan..... 10 4 Yanıtla
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