Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı - Son Dakika
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Politika

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun\'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu\'na attı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamada, gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına yanıt verdi. İBB lojmanında kalma hakkı olmasına rağmen İmamoğlu'nun talebiyle bu haktan vazgeçtiğini ve başka bir ev kiraladığını belirten Ongun, İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını ifade etti.

05.04.2025 09:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sessizliğini bozdu. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Sözcü'den Ali Macit'in sorularını yanıtlayan Ongun, gelirinin üzerinde kira ödediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AKLIMI KAÇIRMIŞ OLMALIYIM"

Süleyman Soylu'nun bakanlığı döneminde kendisinin her şeyini araştırdığını ifade eden Ongun, "Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum" dedi.

TOPU İMAMOĞLU'NA ATTI: BANA PARA VERİYORDU

Eşinin ve kendi gelirinin bu kirayı ödemeye yeterli olduğunu ifade eden Ongun, sözlerinin devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını ifade ederek "O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı" şeklinde konuştu.

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, o da topu İmamoğlu'na attı

EVİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Murat Ongun'un evinde yapılan aramalar yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar ele geçirilmişti.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • kuzeyli baba:
    şaka maka öyle böyle çalmamışlar amuduyla götürmüşler paraları mülkleri alayı Beykoz Sarıyer de lüks villalarda yaşıyor siz iş adamımısınız devlet memuru mu? rahat 10 yıl yatarı var hepsının hapiste. 277 81 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Maddi desteğin kaynağı Milletin cebinden gasp edilen paralar başka izahı varmı. 227 51 Yanıtla
  • halil yıldız:
    İMAM OĞLU PARAYI NASIL NERDEN SANA VERMİŞ KİMİN PARASINI VERMİŞ NEDEN DESTEK OLMUŞ SANA KİRA BEDELİ İÇİN NEDEN BANA DESTEK OLMUYORDA FAKİRE FUKARAYA OLMUYORDA SANA DESTEK OLMUŞ EVİNDE BULUNAN O MİLYAR DOLARLAR İÇİNMİ DESSTEK OLMUŞ GARİPTİR BUNU GÖRE GÖRE HALA CHP Lİ SEÇMENLER DESTEK VERİYOR YAZIK 177 33 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Yalan haber. Yandaşın algı operasyonu devam ediyor. Şimdi sen yandaş arkadaş kimse görmesin diye bu yorumu da yayınlamazsın değil mi ? çünkü çok korkuyorsunuz bu korkunuz öyle böyle değil. Ama ne yarasanız yapın korkunuzun ecelinize faydası olmayacak. Öyle bir geliyoruz ki, sırf yargılanmamak için kaçacak delik arayacaksınız 34 170 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    yüklü miktarda dediğiniz para resimde görünenler ise saydım orda yaklaşık 8.000 euro ve 100 gr altin var hangi eve girseniz o kadar birikim vardır neden rakam belirtmiyorsunuz işinize geldiği gibi haber yapmayın lütfen 31 102 Yanıtla
  • Szka788304:
    iki belediyelerde milyonluk konser verildi parise bir uçak dolusu insanla mekan tutan halkın parası ile eğlenip gelenlere haram olsun ülkemizi kimlere emanet ettiniz koyun dedikleriniz trol dedikleriniz sizi durduramadı 94 16 Yanıtla
  • Sk 06:
    bal tutan parmağını yalar yorum yapanlar HAİNLER sizde çalardınız 128 milyar dolar Man adası ayakkabı kutusu saatler altın kaçıranlar sıfırla babacığım diyenler bunların hesabını niye sormadınız? 19 84 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    bir yuzzukle gelen niye arastirilmiyor ? 27 65 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Herseyleri yalan tuhhh utanmazlar 27 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    Adam hala milli yalancımızın sözlerini sağa sola yazmaya devam ediyor araştır hala man adası yazıyor öyleya bu ülkeye lider gelemez olamaz ya hırsız olur ya hain kim tarafından muhalefet duyduğu bir şeyi arastırmamış yazıyor sağa sola 16 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı - Son Dakika
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