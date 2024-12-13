Osmaniye'de Eşini Boğarak Öldürdü

(OSMANİYE) - Osmaniye'de tartıştığı eşini boğarak öldüren şahıs polise teslim oldu.
Olay, Osmaniye Mevlana mahallesinde meydana geldi. 5 çocuklu çift arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. Eşini boğarak öldüren koca, olayın ardından polisi arayarak teslim oldu. Eve gelen 112 sağlık ekipleri 5 çocuk annesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşini öldüren koca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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