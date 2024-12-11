Körfez\'de İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde çıkan ve sokağa taşan tartışmada iş arkadaşı Zafer Ateş'i (52) bıçaklayarak öldüren Selçuk Şentürk (48) tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Zafer Ateş'in evinin önünde meydana geldi. İlçede balıkçılık yaptığı öğrenilen Selçuk Şentürk, kendisine ait evde birlikte çalıştığı Zafer Ateş ile tartıştı. Evde başlayan tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine Şentürk, bıçakla iş arkadaşına saldırdı. Ateş, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Ateş, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Selçuk Şentürk, polis ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde saklandığı ablasının evinde olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şentürk, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.