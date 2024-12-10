Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'nde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP CERRAHI OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu belirlendi.

VÜCUDUNDA VE ARACINDA KAN İZİ YOK

İncelemelerde doktorun vücudunda ve aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı. İlk belirlemelere göre; Dericioğlu'nun başına geçirilen poşeti bant ile sarmak suretiyle boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Doktorun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan; olay yerindeki incelemelerin sonrasında otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.