İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir\'de arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'de, A.Ö. (24), hafif ticari araç ile geldikleri parkta aracın içinde tartıştığı arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı (23) bıçaklayarak öldürdü.

11.12.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
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İZMİR'de, A.Ö. (24), hafif ticari araç ile geldikleri parkta aracın içinde tartıştığı arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı (23) bıçaklayarak öldürdü. A.Ö. gözaltına alınırken, Erdoğan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitlik Koruluğu'nda meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Fehim Can Erdoğan ve A.Ö., 35 HD 9805 plakalı hafif ticari araç ile parka geldi. İddiaya göre A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle araç içerisinde tartıştığı Erdoğan'ı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.Ö. gözaltına alınırken, Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, Erdoğan'ın yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Erdoğan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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