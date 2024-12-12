Çorlu\'da Barakada Erkek Cesedi Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir barakada erkek cesedi bulundu.
Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki barakada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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