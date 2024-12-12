Konya'nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde bulunan bir sitenin önünde 25 Ekim saat 18.30 sıralarında vahşet yaşandı. Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders için gittiği sitenin önüne kadar takip etti.
Burada ikili arasında çıkan tartılmada Abdullah Küçüktaşdemir, yanında taşıdığı bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i 22 yerinden bıçakladı İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Küçüktaşdemir, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken, tutuklu olan zanlı hakkında "Kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede katil zanlısı kocanın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen, yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi.
Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Ayrıca olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini öldüren zanlının olay günü internette 'Av bıçağı' aradığı tespit edildi - Son Dakika
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