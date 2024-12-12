Eşini öldüren zanlının olay günü internette "Av bıçağı" aradığı tespit edildi - Son Dakika
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Eşini öldüren zanlının olay günü internette "Av bıçağı" aradığı tespit edildi

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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren adamın cinayetten 6 saat önce cep telefonundan "Av bıçağı Konya" şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Ayrıca eşine tehdit mesajları atan adamın eğitim fakültesini bitirmediği halde öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

12.12.2024 12:34  Güncelleme: 13:48
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde bulunan bir sitenin önünde 25 Ekim saat 18.30 sıralarında vahşet yaşandı. Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders için gittiği sitenin önüne kadar takip etti.

Eşini öldüren zanlının olay günü internette 'Av bıçağı' aradığı tespit edildi

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ 22 YERİNDEN BIÇAKLADI

Burada ikili arasında çıkan tartılmada Abdullah Küçüktaşdemir, yanında taşıdığı bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i 22 yerinden bıçakladı İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Küçüktaşdemir, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken, tutuklu olan zanlı hakkında "Kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Eşini öldüren zanlının olay günü internette 'Av bıçağı' aradığı tespit edildi

EĞİTİM FAKÜLTESİNİ BİTİRMEDEN ÖĞRETMENLİK YAPIYORMUŞ

Hazırlanan iddianamede katil zanlısı kocanın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen, yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi.

CİNAYET GÜNÜ İNTERNETTEN "AV BIÇAĞI" ARAMIŞ

Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Ayrıca olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.

Eşini öldüren zanlının olay günü internette "Av bıçağı" aradığı tespit edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini öldüren zanlının olay günü internette 'Av bıçağı' aradığı tespit edildi - Son Dakika

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