Adana'da Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesi sonrası 4 şüpheli tutuklandı, olayla ilgili soruşturma süürüyor.

12.12.2024 11:48
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Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göküş'ün (18) 7 Aralık'ta Mersin'in Tarsus ilçesinden geldiği Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde sokakta iki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla maktul Göküş'ün olay yerine Cansu S. (27) ile gittiğini tespit etti.

Saldırganlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Cansu S, Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Cansu S. ifadesinde, erkek arkadaşı Musa D. (31) ile Mersin'de ikamet eden Mehmet Göküş arasında husumet bulunduğunu, arkadaşının yönlendirmesiyle Göküş'le sosyal medyadan iletişime geçip yakınlık kurduktan sonra onu buluşma bahanesiyle Adana'ya çağırdığını belirtti.

Göküş ile buluşmasının ardından cep telefonuyla erkek arkadaşına bilgi verdiğini belirten Cansu S, bir süre sonra erkek arkadaşının beraberinde iki yakınıyla olay yerine geldiğini ve ardından cinayeti işlediklerini anlattı.

Cansu S, erkek arkadaşı ve yanındaki iki kişinin Göküş'ü öldüreceklerini bilmediğini, sadece konuşmak istediklerini düşündüğü için onlarla hareket ettiğini öne sürdü.

Aracın plakasını bantla değiştirmiş

Şüpheli Cansu S'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, hafif ticari araçla olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını genişletti.

Aracın olay yerine geliş ve gidiş sürecinde kullandığı güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracın 33 olan il plaka kodunun bantla 38 olarak değiştirildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, plakadan yola çıkarak aracın sahibi Bilal T'yi (33) yakalamak için Mersin'in Tarsus ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Polislerin geldiğini fark eden şüpheli, portakal bahçesine girip karanlıktan faydalanarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğüne ait termal kameralı insansız hava aracı (İHA) bölgede tarama yaptı.

Hava aracının termal kamerasıyla Bilal T'nin bahçedeki yeri tespit edildi ve şüpheli yakalandı.

Diğer zanlılar da operasyonla gözaltına alındı

Daha sonra ekipler, cinayette silahı kullandıkları belirlenen Musa D. (31) ve amcası Serhat D'yi (29) de Tarsus ilçesindeki evlerine yaptığı operasyonla yakaladı.

Musa D'nin yaklaşık 4 ay önce 2 akrabasının öldürülmesiyle ilgili maktul Mehmet Göküş'e husumet beslediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir restoranın önünde 11 Ağustos'ta iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Musa D'nin 2 akrabasının da arasında olduğu 3 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Bu olaydan 4 ay sonra Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ne gelen Mehmet Göküş, sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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