Güney Kore, Rus askeri uçaklarının hava savunma tanımlama bölgesine girmesi üzerine savaş uçaklarını havalandırdı. Ulleung Adası'nda hava saldırısı sirenleri çalarken yaklaşık 9 bin kişiye yer altı sığınaklarına gitmeleri yönünde uyarı yapıldı. Televizyon yayınları da acil durum uyarılarıyla kesildi.

RUS UÇAKLARI GÜNEY KORE'Yİ ALARMA GEÇİRDİ

Rus askeri uçaklarının Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sular üzerinde tespit edilmesi üzerine Güney Kore ordusu harekete geçti. İlk açıklamalarda ülkenin hava sahasının ihlal edildiği belirtilirken yetkililer daha sonra Rus uçaklarının Doğu Denizi üzerindeki hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini açıkladı.

9 BİN KİŞİYE SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI

Güney Kore Güvenlik Bakanlığı, yerel saatle 07.52 sıralarında Ulleung Adası sakinlerine acil durum uyarısı gönderdi. Yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı adada vatandaşlardan yer altı tesislerine veya güvenli binalara sığınmaları istendi. Bölge halkına gönderilen mesajda "TAHLİYE, HAVA SALDIRISI" ifadeleri yer aldı.

TELEVİZYON YAYINLARI KESİLDİ

Hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından televizyon yayınları da acil durum uyarılarıyla kesildi. Ekranlara yansıtılan mesajlarda vatandaşlardan en yakın yer altı sığınağına gitmek için hazırlanmaları ve yapılan duyuruları takip etmeleri istendi.

ALARM 3 DAKİKA SONRA KALDIRILDI

Rus askeri uçaklarının tehlike bölgesinden ayrılmasının ardından tahliye emri üç dakika sonra kaldırıldı. İlk aşamada uçakların Kuzey Kore'ye ait olduğu yönünde bilgiler paylaşılırken yetkililer daha sonra uçakların Rusya'ya ait olduğunu doğruladı. Olaya kaç Rus askeri uçağının karıştığı ise açıklanmadı.

"HAVA SAHASINI İHLAL ETME NOKTASINA KADAR YAKLAŞTILAR"

Güney Kore ordusundan bir sözcü, Rus uçaklarının Ulleung Adası'nın hava sahasını ihlal etme noktasına kadar yaklaştığını belirtti. Uçakların izlediği rota nedeniyle olası bir hava sahası ihlaline karşı önlem alındığı ifade edildi.

RUS ASKERİ ATEŞESİ BAKANLIĞA ÇAĞRILACAK

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçaklarının bölgedeki faaliyetleri nedeniyle Rusya'nın askeri ateşesinin bakanlığa çağrılacağını ve Moskova yönetimine itirazların iletileceğini açıkladı.