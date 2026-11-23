Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.