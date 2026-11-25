UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor yarın TSİ 23.00'te Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'ya konuk olacak. Konferans Ligi'nde 3 maç sonunda 6 puan toplayan bordo-mavililer, averajla 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Bulgaristan deplasmanında kazanarak hem puanını 9'a yükseltmeyi hem de ilk 8 hedefi doğrultusunda avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederken, ikinci haftada sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı 2-0 yendi. Trabzonspor, son maçında ise sahasında Alman ekiplerinden Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

Avrupa'da 161. maç

Avrupa kupalarında bugüne kadar 160 karşılaşma oynayan Trabzonspor, bu müsabakaların 58'sinden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 63 maçta mağlup olurken, 39 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 11 maç oynayan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 200 gol atarken, kalesinde 217 gol gördü.

Trabzonspor, CSKA Sofia müsabakasıyla UEFA Konferans Ligi'nde 12. kez sahne alacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 13 gol kaydeden Karadeniz ekibi, 15 gol yedi.