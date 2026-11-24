Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla deplasmanda oynayacağı mücadelede Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre bordo-mavili takımın, 26 Kasım Perşembe günü, TSİ 23.00'de CSKA Sofya'ya konuk olacağı maçta Pignard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Marc Bollengier olacak.