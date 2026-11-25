UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Önümüzdeki üç maçın ikisini kazanabilirsek sanıyorum ilk 8 hedefimize ulaşabileceğimiz bir sezon olacak" dedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaşacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolculardan Fabinho, karşılaşmanın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konferans Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, "Konferans Ligi'nde Freiburg'a karşı oynadığımız son maçı kaybettik. İlk yarıda iyi oynadık, belki çok iyi bir oyun ortaya koyamadık ancak ikinci yarıda çok daha iyi oynadığımız, belki kazanmayı, en azından puan almayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Geçen sezona ve önceki sezonlara baktığımızda ilk 8 için hangi puanın yeterli olabileceğini değerlendirebiliyoruz. Önümüzdeki üç maçın ikisini kazanabilirsek sanıyorum ilk 8 hedefimize ulaşabileceğimiz bir sezon olacak" diye konuştu.

'TARAFTARLARIMIZIN STADYUMDA OLAMAYACAK OLMASI ÜZÜCÜ'

Bordo-mavili taraftarların yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak olmasıyla ilgili konuşan Thomas Reis, "Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Maalesef durum bu şekilde ve şu an bunu değiştiremeyiz. Sanırım bu stadyumda oynanacak ikinci maç ancak Avrupa'daki ilk maç olacak. Gerçekten güzel bir stadyum ve iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bu takıma ve Alman teknik direktörüne karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Taraftarlarımızın stadyumda olamayacak olması ise üzücü" ifadelerinde bulundu.

'YEREL LİGLERLE AVRUPA MAÇLARI BİRBİRİNDEN FARKLI'

Daha önce Bulgaristan'da görev yapmasının kendisi açısından bir avantaj olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Reis, "Öncelikle sıcak karşılama için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Buraya geri dönmekten dolayı mutluyum. Açıkçası Bulgaristan futbolunu tanımanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de yerel lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her maçı ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamaya, örneğin play-off turuna çıktığınızda daha taktiksel maçlar oynayabiliyorsunuz. Burada görev yaptığım dönemde stadyumlarda çok fazla etkileyici atmosferle karşılaşmamıştım. Ancak sanıyorum yarın dolu bir stadyumda, güzel bir atmosferde oynayacağız" sözlerini sarf etti.

FABINHO: HEDEFİMİZ İLK 8'DE OLMAK

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Fabinho da Konferans Ligi'nde yeniden kazanmanın önemine değinerek, "Hedefimiz ilk 8'de olmak. Sizin de bildiğiniz gibi evimizde oynadığımız son maçı iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Dolayısıyla bu organizasyonda yeniden kazanmak bizim için önemli. Çünkü hedefimiz ilk 8'de yer almak" diye konuştu.

'ÇOK SICAK BİR KARŞILAMA OLDU'

Sofya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Fabinho, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Burada olmak gerçekten güzel. Az önce sahaya çıkma fırsatı buldum. Güzel bir saha olduğunu düşünüyorum. Güzel bir atmosfer olacağını umuyorum. Hem otelde hem de havalimanında çok güzel karşılandık. Hem Trabzonspor taraftarları hem de Bulgar taraftarlar bizi karşıladı. Çok sıcak bir ortam oldu. Umarım yarın da çok güzel bir maç olur."