Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, evinde A. Efes'e 77-70 mağlup oldu.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde A. Efes ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 77-70'lik skorla kaybetti. Maçın ilk periyodunu 23-20 geride tamamlayan Karadeniz ekibi, devre arasına da 41-34'lük skorla geride girdi. Üçüncü periyot ise 63-52 konuk takım lehine biterken, Trabzonspor son periyotta 18 sayı üretmesine rağmen, parkeden 77-70'lik skorla mağlup ayrıldı.