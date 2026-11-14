Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Gazze ateşkesinin ilk aşamasında anlaştı - Son Dakika
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Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Gazze ateşkesinin ilk aşamasında anlaştı

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Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Gazze ateşkesinin ilk aşamasında anlaştı
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Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Kahire'de cuma günü Gazze ateşkesinin ilk aşamasını ilerletme konusunda anlaştı. MENA'ya göre şefler, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek saldırıların acilen durdurulması ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Video Biçimi: 1080 x 1920 25.0fps MP4

Dosya Boyutu: 12.05 MB

HABER: Türkiye, Mısır ve Katar'ın istihbarat şefleri Gazze'deki durumu görüştü

TARİH: 14 Kasım 2026

UZUNLUK: 00: 00: 30

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Gündem

ÇEKİM LİSTESİ:

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

HABERİN İÇERİĞİ:

Türkiye, Mısır ve Katar'ın istihbarat teşkilatı başkanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen üçlü toplantıda Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını ilerletme konusunda anlaştı.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Türkiye, Mısır ve Katar'ın istihbarat teşkilatı başkanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen üçlü toplantıda Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını ilerletme konusunda anlaştı.

Mısır devletine ait MENA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cuma günü düzenlenen toplantıda Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Olumsuz hava koşullarına dikkat çeken istihbarat şefleri, acilen saldırıların durdurulması ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
DiplomasiTürkiyeKahireGüncelDünyaGazzeKatarMısırMenaSon Dakika

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