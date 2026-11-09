Dışişleri Bakanlığı, Giza\'daki tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Giza'daki tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetinde 8 Kasım'da yaşanan tren kazasındaki can kayıpları üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetinde 8 Kasım'da meydana gelen tren kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Giza vilayetinde dün (8 Kasım) meydana gelen tren kazası nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: ANKA
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