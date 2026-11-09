Liverpoollu Mac Allister\'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf

Liverpool forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Fenerbahçe maçı ve duran topların önemine dair açıklamalarda bulundu.

''F.BAHÇE'YE BENCE DURAN TOPLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK''

Alexis Mac Allister, Fenerbahçe'ye duran toplardan gelen gollerle kaybettiklerini belirterek "Duran toplara çalışıyoruz ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye bence duran toplardan gelen goller nedeniyle kaybettik. Crystal Palace maçında ise duran toptan gol bulduk. Bu konunun öneminin farkındayız ve bu konuda özen gösteriyoruz." dedi.

''HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMALIYIZ''

Sözlerine devam eden Arjantinli yıldız, ''Arsenal ve Fenerbahçe maçlarından dersler çıkarmalıyız. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Yoksa böyle takımlar size cezayı kesiyor.'' yorumunu yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta oynayan 27 yaşındaki yıldız isim, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.