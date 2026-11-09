Liverpoollu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Liverpoollu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpoollu Mac Allister\'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşarak sarı-lacivertliler ile oynanan mücadeleyi duran toplardan yedikleri goller nedeniyle kaybettiklerini dile getirdi.

Liverpool forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Fenerbahçe maçı ve duran topların önemine dair açıklamalarda bulundu.

''F.BAHÇE'YE BENCE DURAN TOPLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİK''

Alexis Mac Allister, Fenerbahçe'ye duran toplardan gelen gollerle kaybettiklerini belirterek "Duran toplara çalışıyoruz ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye bence duran toplardan gelen goller nedeniyle kaybettik. Crystal Palace maçında ise duran toptan gol bulduk. Bu konunun öneminin farkındayız ve bu konuda özen gösteriyoruz." dedi.

''HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMALIYIZ''

Sözlerine devam eden Arjantinli yıldız, ''Arsenal ve Fenerbahçe maçlarından dersler çıkarmalıyız. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Yoksa böyle takımlar size cezayı kesiyor.'' yorumunu yaptı. 

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta oynayan 27 yaşındaki yıldız isim, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Azad Askan Azad Askan:
    Sıkı durun yakın zamanda karşınıza Kürt takimlarida çıkacak AMEDSPOR diye bir takım var Allah kimseyi onların karşısına çıkarmasın diyeceksiniz 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
FIFA yılın 11’i açıklandı Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane’e büyük şok FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gabar’da dev petrol keşfi müjdesi 135 milyon varil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında böyle antrenman yapıyor
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
21:52
Maduro’nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur’an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
Maduro'nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur'an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 23:12:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Liverpoollu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android